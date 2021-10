Fin de vie de Magento 1 : il devient urgent de trouver des alternatives

Magento est une plateforme assez répandue dans ses versions 1.x, bien qu’elle soit désormais obsolète. Depuis le mois de juin 2020, son éditeur a pourtant annoncé officiellement sa fin de vie , avec la fin du support technique et des mises à jour (EOS). Concrètement, cela signifie que les sites sous Magento 1 continuent de fonctionner depuis cette date, mais qu’ils ne bénéficient plus de développements ni de mises à jour, en particulier concernant les aspects de sécurité. Et c’est bien là que se situe le principal problème : la vulnérabilité de Magento 1 aux attaques informatiques sur les opération de panier et de checkout a conduit le FBI a émettre une alerte officielle concernant le risque de vol de données bancaires lors des transactions.

Aujourd’hui, pour les sites qui fonctionnent encore sous Magento 1, il devient extrêmement urgent d’envisager une alternative à court terme. En effet, il existe une très forte probabilité que d’ici le mois de septembre, les systèmes de paiement en ligne (Visa, Mastercard, Amex ou Paypal) bloquent les sites de ce type car ils ne respectent plus les standards de sécurité bancaire PCI. En toute logique, celles et ceux qui opèrent un site sous Magento 1 vont chercher à rester dans le même environnement et donc, à envisager une migration sous Magento 2. Cette opération peut s’avérer assez longue et coûteuse, suivant les choix de licence que vous effectuerez, et les fonctionnalités que vous souhaiterez déployer, en particulier dans l’imprimerie en ligne. En effet, plus qu’une « simple » migration, le passage de Magento 1 à Magento 2 relève souvent d’une refonte quasi-complète de la plateforme web, avec les coûts et les délais que cela suppose…

Si vous êtes confrontés à la nécessité de remplacer votre vieux site web-to-print Magento 1, je vous conseille de prendre en compte certaines alternatives qui offrent un time-to-market plus court. Parce qu’elles ont été spécifiquement conçues pour les imprimeurs, et qu’elles reposent sur du paramétrage plus que du développement, ces solutions peuvent vous permettre de remplacer votre ancien site Magento 1 par une nouvelle plateforme « up-to-date » avant que les systèmes de paiement ne coupent leurs autorisations. Il existe un grand nombre de technologies sur le marché, mais je soulignerai plus particulièrement les 4 plateformes suivantes, pour le time-to-market réduit qu’elles proposent :

Quoi qu’il en soit, et quel que soit le choix que vous fassiez, ne trainez pas ! Si vous retardez encore l’échéance du remplacement de votre Magento 1, vous risquez de ne plus pouvoir offrir de moyens de paiement modernes et sécurisés à vos clients et ce, au moment où l’activité redémarre et où les fêtes de fin d’année risquent d’être très dynamiques.